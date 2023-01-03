韩现任政府首次发布统一白皮书 将“韩半岛无核化”改为“北韩无核化”

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韩国国际广播电台报道：在尹锡悦政府首次发布的《统一白皮书》中，正式将韩半岛局势动荡和南北交流合作中断的责任归咎于北韩核威胁和军事挑衅。白皮书还强调北韩的人权问题，并在内容中首次使用了“北韩无核化”和“美北关系”等文在寅政府时期不使用的措辞。统一部14日发行了包括上述内容的约290页份量的《2023统一白皮书》。白皮书第一章指出，北韩坚持对韩国和美国的强硬立场，在长期的经济困难中也持续进行核导威胁和挑衅，加剧韩半岛的安全动荡。白皮书第三章记述说，2022年新冠疫情继续在全球扩散，而北韩接连发起军事威胁和挑衅，导致南北交流合作中断。对此，统一部长官权宁世通过发刊词，将北韩核问题定性为“韩半岛局势恶化的根本原因”。权宁世的表态被解读为明确地将韩半岛局势恶化和南北关系僵化的责任归咎于北韩核开发和军事挑衅。今年的白皮书用“不容忍北韩任何形式的武力挑衅”、“坚决应对”等表述对北韩挑衅明确表明了强硬应对立场。文在寅政府时期发行的最后一份统一白皮书《2022统一白皮书》中虽然有“北韩试射各种导弹加剧了紧张”的表述，但并未使用“北韩的挑衅”等措辞。还有一点值得关注的是，今年的白皮书使用“北韩无核化”代替了截至去年使用的“韩半岛无核化”表述。“韩半岛无核化”这一表述在1992年南北达成协议的《韩半岛无核化共同宣言》中提出，文在寅政府时期正式使用该表述。分析认为，“北韩无核化”这一表述则更明确地指出北韩是应弃核的主体。另外，此前白皮书中一直使用的“北美”、“北美关系”被改为了“美北”、“美北关系”，也引人关注。