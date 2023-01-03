民调：尹锡悦支持率跌至27% 下跌4个百分点

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韩国国际广播电台报道：14日发布的民意调查结果显示，韩国总统尹锡悦的国政支持率有所下滑，时隔五个多月跌至30%以下。韩国盖洛普4月11日-13日以全国1002名18周岁及以上人士为对象进行的调查显示，27%的应答者对尹锡悦施政给予肯定评价，65%给予负面评价。去年11月第三周（15日-17日）调查时期，尹锡悦的支持率为29%，随后第四周上升至30%，之后持续维持在30%水平，此次时隔二十周再次跌至30%以下。尹锡悦的支持率较上一次调查（4月4日-6日）下滑了4个百分点，负面评价上升了4个百分点。对尹锡悦施政给予肯定评价的原因分别为“外交”、“应对工会罢工”、“决断力·推进力·韧劲”(以上为6%)、“国防·安全”、“坚持公正·正义·原则”(以上为5%)、“经济·民生”、“努力工作，竭尽全力”、“信念”等（以上为4%）。对尹锡悦施政给予负面评价的原因分别为“外交”(28%)、“经济·民生·物价”(10%)、“对日关系·被强征受害者赔偿问题”(9%)、“专横独断”（7%）、“缺乏经验·资质和无能”（6%）、“缺乏沟通”(5%)、“各方面均表现不佳”(4%)。在政党支持率方面，执政党国民力量党的支持率跌至31%，较上一次调查下降了1个百分点。在野党共同民主党的支持率升至36%，上升了3个百分点。本次调查的可信任度为95%，标本误差为±3.1个百分点。调查采取无线（95%）和有线（5%）电话应答的方式进行，应答率为8.2%。具体内容可参考中央选举舆论调查审议委员会官网。