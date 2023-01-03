北韩警备艇侵犯北方界线 海军警告射击后撤退

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韩国国际广播电台报道：北韩警备艇在追赶中国渔船的过程中侵犯西海北方界线，之后在韩国海军进行警告射击后撤退。韩国军方认为北韩故意越界的可能性不大，但由于近期北韩不断提高挑衅水平，军方随时准备应对各类挑衅。15日上午11时许，一艘北韩警备艇越过位于白翎岛东北部的北方界线。当时这艘警备艇正在追赶首先越界的中国渔船，韩国海军虎头海雕级高速艇随即按照作战执行程序进行了十余次警告通信。由于北韩警备艇未作出任何回应，韩军高速艇使用40毫米机关炮进行了十余次警告射击，北韩警备艇随后撤回到北方界线以北。军方表示，北韩警备艇在北方界线以南停留了约十余分钟，越界约两公里。据推测，当时北方界线附近的能见度不佳，北韩警备艇在追赶中国渔船的过程中越界。北韩警备艇撤退后，韩国海军高速艇与中国渔船发生冲撞，三名海军舰组人员受跌打伤，被送往军医院。韩军认为，北韩警备艇故意越界的可能性不大，但由于北韩近期不断提高挑衅水平，不排除准备进行局部挑衅的可能性。联合参谋本部公报室长李成俊（音译）表示，韩军随时准备应对各类挑衅，密切关注敌方动向、保持决战态势。韩美空军17日举行大规模联合空中军演，110余架联合空中战力和1400余名官兵参加演习。