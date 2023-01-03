G7环境部长会议落幕 德国表示无法欢迎日本核污水排海

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韩国国际广播电台报道：日本在七国集团（G7）环境部长会议上试图推动发布对福岛核电站污水排海计划表示欢迎的声明，但在其他国家的反对下告吹。日本部长在记者会上表示，主要国家欢迎核污水排海，但受到德国的抗议，随后进行了纠正。为期两天的七国集团气候、能源和环境部长会议在日本北海道札幌落下帷幕，会议发布了联合声明。联合声明指出，日本同国际原子能机构一道科学地展开福岛核电站拆除工作并取得进展，对相关进展和日方公开透明的行动表示欢迎。声明还指出，支持国际原子能机构对福岛核污水排海计划安全性的检验。不过据《朝日新闻》报道，联合声明未纳入日本政府所期待的“欢迎污水排海”的表述。日本经济产业大臣西村康稔在记者会上介绍联合声明的意义时表示，主要国家欢迎包括污水排海在内的日本公开、透明的行动，但这一表态受到德国方面的抗议。一旁的德国环境部长莱姆克表示，对日本政府在福岛核电站事故后所付出的努力怀有敬意，但无法对污水排海持欢迎态度。西村康稔在见面会后向记者表示，自己的发言存在失误。日本计划最晚在今年夏季将福岛核污水排放入海。日本首相岸田文雄表示，关于排放时间的决定是一个政治性决定。对此，韩国政府重申，福岛核污水处理的安全性必须在科学上、客观上得到保障，符合国际标准。总理室16日公布了政府对七国集团环境部长会议联合声明的立场，表示政府将继续从科学、客观的角度对福岛核污水排海计划的安全性进行确认。