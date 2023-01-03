韩日着手讨论将对方重新列入出口白名单事宜

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韩国国际广播电台报道：韩国和日本正式着手讨论将对方重新列入出口白名单（享受出口程序简化优待的国家名单）的事宜。产业通商资源部14日表示，该部门同日本经济产业省于4月10日和12日至13日以视频方式举行第十届出口管理政策局长级对话，集中讨论了韩日出口管理方面的问题。两国政府对包括全面管制制度（Catch-all）在内的两国战略物资和出口管制制度的运行现状进行了评估，并就重新列入白名单的流程和进展情况进行了交流。4月18日至20日，日本政府有关人士将访问韩国，围绕主要产品和案例对出口管理制度及今后的运行方向展开探讨。2019年，日本对韩国实施半导体材料出口限制措施，韩国随即向世贸组织起诉，两国关系急剧趋冷。受此影响，韩日出口管理政策对话从2020年年初起停办。2018年，韩国大法院判决日本被告企业赔偿被强征劳工受害者。次年，日本采取报复措施，将韩国从出口白名单中删除并采取半导体材料出口限制措施。3月6日，韩国政府公布了被强征劳工受害者赔偿问题解决方案，两国随即就持续超过三年半的出口管制纠纷的解决方案展开讨论。3月14日至16日韩日首脑会谈举行后，两国出口管理政策对话时隔三年重启，日本承诺将解除对韩半导体材料出口限制措施，并将韩国重新列入出口白名单。作为回应，韩国对《战略物资进出口告示》修正案进行行政预告，率先展开将日本重新列入出口白名单的流程。