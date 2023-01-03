韩日2+2外交安全对话时隔五年重启 讨论北核问题和安全合作

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韩国国际广播电台报道：韩国和日本外交、国防2+2局长级外交安全对话时隔五年在首尔重启。第12届韩日安全政策协商会议17日上午在首尔举行，韩国外交部、国防部和日本外务省、防卫省的官员出席。韩国外交部亚太局长徐旻廷、国防部国际政策次长禹庆锡（音），日本外务省亚洲大洋洲局长船越健裕、防卫省防卫政策次长安藤敦史分别代表两国与会。外交部表示，在约2个小时30分钟的会议上，双方就包括北韩核问题在内的东北亚和韩半岛安全形势、两国外交和国防政策合作现状、韩日和韩美日合作现状等事宜广泛、深入地交换了意见。外交部还表示，双方交流了对东北亚安全形势的看法，并同意增进在国防安全政策上的相互理解，推动韩日安全合作面向未来发展。目前北韩核导挑衅日渐升级，双方还有可能交流了北韩的动向并讨论了合作应对方案。另外，《韩日军事情报保护协定》近期恢复正常，双方有可能对此进行评估，并讨论了进一步的合作方案。同时，双方有可能就美中战略竞争加剧导致东北亚安全形势剧变、日本防卫安全政策发生变化等事宜交换了意见。去年底，日本决定修改三大安保文件，明确提出将拥有可对敌方导弹基地予以反击的能力，从根本上加强防卫能力。对此，韩国始终强调，涉及到韩半岛安全、对韩国国家利益造成重大影响的内容，日方须预先与韩方紧密磋商并取得韩方同意。外交部和国防部共同参与的“2+2”协商机制主要与必要当事国就外交、安全的整体事项进行战略沟通，目前韩国与美国、澳大利亚举行部长级“2+2”会议。此次重启与日本的“2+2”局长级协商会议，其意义在于就两国共同面临的安全环境和双方政策进行更深入的沟通。在3月举行的韩日首脑会谈上，两国首脑商定尽快恢复双方各类协商机制，此次会议的重启为后续措施之一。尹锡悦政府始终认为，随着北韩核威胁加剧、美中展开竞争，国际形势剧烈变化，当前必须加强与日本的战略合作。首届韩日安全政策协商会议于1998年在首尔举行，迄今为止总共举行了11届，最近一次于2018年3月在东京举办。此后，两国关系因被强征劳工赔偿判决、日本对韩出口限制、《韩日军事情报保护协定》等问题急剧恶化，会议也随之停办。另外，韩日两国正推进重启自2014年后中断的外交次官级战略对话。