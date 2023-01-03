韩3月汽车出口额达65亿美元 再创新高

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韩国国际广播电台报道：3月，韩国汽车出口额再创新高。产业通商资源部17日公布的《3月汽车产业动向》显示，3月韩国汽车出口额为65.18亿美元，同比增长64.1%，刷新前一个月创下的最高出口额纪录。3月汽车出口量为26.2341万辆，同比增长48.0%，是2016年12月（29.8万辆）以来的最大值。从各企业的情况来看，现代汽车和起亚汽车的出口量分别为99139辆和10.5748万辆，同比各增长31.6%和49.1%。韩国通用、KG Mobility、雷诺韩国的同比增长率也分别达到85.6%、34.9%和118.4%。环保型汽车出口向好是带动整体汽车出口增长的主要原因，环保型汽车的出口量和出口额双双刷新历史纪录。3月，环保型汽车出口额为22.7亿美元，同比增长94.7%，连续两个月突破20亿美元，创历史新高。出口量为71781辆，同比增长79.5%，单月出口量首次突破7万辆。据产业部估算，属于美国《通胀削减法案》适用对象的电动汽车、插电式混合动力车、氢能车的3月对美出口量为1.4万余辆，创下历史新高。随着汽车供应链逐步恢复，3月汽车产量同比增长35.6%，达到40.9806万辆，自2017年3月（40.7万辆）以来首次超过40万辆。现代汽车、起亚汽车的3月产量同比分别增长33.6%和34.1%。另外，3月国内销量为16.5851万辆，同比增长19.6%。其中，现代汽车的销量为74529辆，同比增长40.9%。起亚汽车和KG Mobility的销量同比分别增长18.0%和74.5%，但韩国通用和雷诺韩国的销量则分别下滑52.9%和40.9%。与环保型汽车走俏相比，进口燃油车销量出现下滑。3月国内进口车销量为25103辆，同比减少9.0%。