韩89%国民认为美国是韩国最应合作的国家 中国其次

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韩国国际广播电台报道：约九成韩国国民认为，美国是韩国最应优先合作的国家。全国经济人联合会16日表示，为迎接韩美同盟70周年，于4月4日-5日面向居住在国内的1004名成人实施了问卷调查。调查结果显示，89.0%的应答者认为美国是韩国最应合作的国家。其次分别是中国（35.2%）、日本（23.4%）、欧盟（17.5%）等。在关于韩美同盟对各领域贡献度的问题上，应答者认为，同盟关系对国家安全的帮助最大，得分为7.3分（满分10分）。其次是经济增长（7.2分）、科学技术发展（7.0分）、国家信用度（6.8分）等。64.6%的应答者认为，若没有韩美同盟，韩国不可能发展为目前的经济大国。其原因分别是“韩国需要美国在安全方面的支持”（52.3%）、“需要美国的经济援助”（32.6%）、“需要进入美国市场和与美国企业展开合作”（15.1%）。50.6%的应答者认为未来应加强韩美同盟，44.0%认为应保持，5.4%认为应予以削弱。认为应保持或加强同盟关系的原因是“通过加强国防力量保障国家安全”（34.2%）、“加强韩半岛地缘政治环境的稳定性”（33.0%）等。全国经济人联合会方面表示，国民从多方面对迄今为止美国对韩国发展的重要性给予了认可，今后韩美关系将通过两国在国际社会上的合作迈入新的阶段。