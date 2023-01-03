韩机器人密度排名全球第一 解决制造业人手短缺问题

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韩国国际广播电台报道：韩国的机器人密度排名全球第一。机器人密度指相对一定劳动者人数的机器人台数。在韩国，机器人被投入到制造业等各种行业，以解决人手短缺问题。在一家工厂，管理人员设定好机器人后按下了按钮，机器人随即开始进行细致的焊接工作。由于工作空间小，需要焊接的长度又较长，此前只有非常熟练的工人才能从事这项工作，但现在机器人取代了人力。机器人具有防冲突功能，无需安全设备，也能与人在同一个空间里工作，作业效率是此前的五倍。三星重工生产技术研究中心方面表示，随着外籍劳动者的大量流入，品质和安全问题越来越重要，而机器人可以和初级焊接工人合作展开作业。一家制作电器零件盒的公司长期面临着招人难的问题，不仅本国人，连外国人也很难招到。经过一番权衡后，公司决定投入机器人，75%的制作工艺实现了自动化。所需人手减少，生产效率却大幅提高。节省下来的费用被投入到研发领域的人才之上，还开始实行每周四天工作制。公司负责人表示，投入机器人后，原本需要五天的工作量四天就可以完成，对要求更高技术的工作的需求出现了上升。以2021年为准，全球制造业一线使用的工业机器人达到350万台。韩国的机器人密度为1000台/万人，是全球平均水平的七倍多，连续两年超过中国和新加坡，排名全球第一。为解决劳动人口急剧减少的问题，预计今后将有更多机器人被投入到产业一线。