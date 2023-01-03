联合国安理会因中俄反对未能就北韩发射固体燃料洲际导弹采取措施

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韩国国际广播电台报道：联合国安理会当地时间17日在美国纽约联合国总部召开公开会议，就北韩试射新型洲际弹道导弹（ICBM）问题进行了讨论，但会议无果而终。北韩13日首次使用固体燃料试射“火星-18”型洲际弹道导弹，此次安理会会议在韩国、美国和日本等国家的要求下召开。美国常驻联合国代表琳达·托马斯-格林菲尔德强烈谴责北韩多次违反安理会决议。托马斯-格林菲尔德表示，北韩发射洲际弹道导弹不仅威胁东北亚地区，也对全世界的和平与安全构成威胁，敦促国际社会团结一致予以应对。托马斯-格林菲尔德再次强调美国政府希望通过与北韩对话、以外交方式解决问题，并指出如果安理会此次也不采取行动，北韩将继续其非法行为。包括英国和法国在内的大部分安理会理事国也对北韩持续违反安理会决议表示担忧。但中国常驻联合国代表张军表示，美国动用核航母和B-52轰炸机等在韩半岛附近进行军事演习令北韩感到不安。俄罗斯常驻联合国代表瓦西里·涅边贾则针对美国表示，安理会不能以政治宣传为目的而召开会议。涅边贾将进一步对北韩进行制裁定性为“非法、单方面、不考虑北韩内部迫切情况的行为”，明确表示了反对立场。由于拥有否决权的中国和俄罗斯再次出面袒护北韩，安理会未能发布主席声明等采取任何应对措施，当天的会议无果而终。