尹锡悦要求重新研拟房租欺诈问题对策

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦18日表示，传贳诈骗是典型的对弱势群体的犯罪行为，要求政府部门重新研拟有关对策。尹锡悦当天还指示有关部门研拟工会的“雇佣世袭”、毒品犯罪的根除对策。据KBS记者报道，最近因受到传贳诈骗牵连而轻生的受害者不断出现，尹锡悦称其为“悲痛的事件”。虽然尹锡悦政府上台后开展特别取缔、进行了法律修改和拟定支援对策，但还是出现了受害者，令人惋惜。尹锡悦表示，传贳诈骗是典型的以弱势群体为对象的犯罪，悲剧事件的受害者也是青年。尹锡悦指示有关部门再次检查政府的对策是否在现场有效得到贯彻。另外，尹锡悦还要求拟定有关给予员工子女特别就业优惠的所谓“雇佣世袭”的对策。尹锡悦说，“雇佣世袭”违反了我国的《宪法》精神，是不当的既得权世袭，剥夺了下一代的机会。针对劳动改革课题——劳动时间灵活化政策，尹锡悦说，要进行科学、公正的舆论调查，推进对国民宣传。尹锡悦还表示，最近“补习班毒品饮料事件”等成为社会问题，将严厉打击毒品犯罪。特别是毒品在青少年中广泛传播，令人震惊。不仅是司法当局，政府各部门也将全面予以应对。尹锡悦说，上届政府时期国家债务增加了400万亿韩元，首次超过了1000万亿韩元，将痛苦转嫁给了下一代，呼吁国会尽快处理财政准则法案。总统室18日现场直播了尹锡悦在国务会议上进行的上述发言。这被解释为，政府将全面分析与国民生活密切相关的国内悬案，阐明政府的应对意志，以重聚国政动力。