韩第一季度从日本进口的鱼贝类增加

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韩国国际广播电台报道：据调查，今年第一季度韩国从日本进口的鱼贝类继续增加，创下了2011年福岛核电站事故后历年第一季度的最高值。18日，据关税厅的贸易统计显示，今年第一季度日本鱼贝类进口额较去年同期增加了20.9%，达到4858.2万美元。今年第一季度的进口量为7669吨，较去年同期增加了15.0%。2011年3月发生的地震和海啸导致福岛核电站放射性物质泄漏，韩国政府同年9月禁止进口包括福岛在内日本周边八县所有鱼类水产，这一措施一直延续至今。受进口禁令影响，韩国进口的日本鱼贝类曾不断减少，从2011年第一季度的7380.4万美元骤减到第二年第一季度的2899.7万美元，减少了60.7%。2014年第一季度则进一步减少到1761.8万美元。但从今年第一季度的情况来看，虽然对福岛核污水排放的担忧加大，不过日本鱼贝类进口则有所增加。在此期间，韩国鱼贝类进口总额达14.2亿美元，同比减少1.0%，但日本鱼贝类进口额却有所增加。其间，鱼贝类总进口量为34.9万吨,减少了6.2%，但日本鱼贝类进口量增加了15%。韩国政府多次表示，考虑到福岛核污水排放问题的敏感性，绝不会出现福岛产水产进入韩国的情况。政府最近还通过联合说明资料表示，福岛核电站污水的处理应以科学、客观、安全的方式进行，且符合国际标准。政府还表示，包括信息共享在内，将继续要求日方在处理核污水问题上确保所有过程公开、透明。