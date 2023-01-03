韩警方：北韩黑客组织对国内公共机构等进行黑客攻击

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韩国国际广播电台报道：韩国警方日前发布了有关疑似北韩侦查总局所属黑客组织试图散布恶意代码事件的调查结果。经确认，该黑客组织利用韩国国民经常浏览的媒体网站作为恶意代码的传播媒介。警方发布了2021年4月发生的国内著名金融安全认证企业遭黑客攻击事件的调查结果。警察厅国家搜查本部透露，经确认，此次事件为北韩侦查总局所属黑客组织所为。被称为“Lazarus”的该黑客组织是与2014年美国索尼影业黑客攻击事件和2016年孟加拉国中央银行黑客攻击事件有关的北韩黑客组织。韩国政府今年2月将该组织纳入网络领域对北韩单独制裁对象。经确认，该组织恶意利用了使用网上银行等电子金融服务时必须安装的软件的弱点，并将大多数韩国国民浏览的媒体网站用作恶意代码的传播媒介。经确认，韩国国内媒体和军工企业等61个机构的207台电脑遭到了攻击。据了解，黑客组织利用目前设置在国内1000万台以上电脑中的安全认证程序的弱点，试图长期进行黑客攻击。警方表示，虽然不能排除黑客组织准备发起大规模网络攻击的可能性,但通过相关机构的联合应对，事先确认并予以了阻止。警方再度强调，为防止发生更多损失，应将安全认证程序升级到最新版本。另外，警方还计划对黑客海外攻击地和受害地区开展国际合作调查，并继续对可能发生的类似事态展开调查。