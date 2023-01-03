美官员：韩美关系中技术合作重要性加大

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦访美一周前，在美国华盛顿举行了回顾韩美同盟70周年、展望两国首脑会谈议题的会议。美国白宫一位官员表示，技术合作在韩美关系中的重要性加大，虽然两国间存在一些摩擦，但共同认可的部分远远更多。美国白宫国家安全委员会(NSC)东亚及大洋洲事务资深主管埃德加·卡根（Edgard Kagan）表示，韩美关系与以往大不相同，韩国已成为全球技术强国、最尖端技术领域最强有力的领导者之一，技术合作在韩美关系中的重要性也在加大。卡根说，技术合作大幅促进了近期韩美关系的发展，从而加强了两国的优势和技术发展。不过韩美在技术合作的过程中并非认可对方所有的问题，实际上存在着一些摩擦。卡根这番表态被认为是对美国《通胀削减法案》未将韩国产电动汽车纳入补贴名单以及因《芯片法案》限制对中国出口或导致韩国企业遭受损失的说法作出的回应。卡根还说，虽然如此，但两国共同认可的部分远远更多。他说，坦白地说，韩美技术合作存在部分摩擦，但共同认可的部分远远更多。会议还就应对北韩核问题的美国延伸威慑手段进行了讨论。有主张认为，为遏制北韩使用核武器，向韩国提供美国核战略资产即延伸威慑并非问题所在，而是还需要能够树立韩国国民信任的保障。距离韩美首脑会谈举行只剩下一周时间，会议的核心议题正向经济安全和应对北韩核问题聚拢。美国白宫官员认为，韩美间的合作将超越东北亚范畴，进一步扩大。