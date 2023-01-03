尹锡悦：乌克兰发生大规模平民遭屠杀情况时难以仅提供人道主义援助

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦在接受外电记者采访时表示，如果在乌克兰发生大规模平民遭屠杀的情况，将难以仅提供人道主义援助。尹锡悦还说，韩美首脑会谈将就应对北韩核攻击的延伸威慑强化方案进行讨论。尹锡悦在路透社19日公开的采访中回答有关支援乌克兰方案的提问时表示，如果在乌克兰发生大规模平民遭袭击或屠杀、出现严重违反《战争法》的情况，韩国将难以仅向乌克兰提供人道主义援助或财政援助。韩国其间的基本原则是不向乌克兰提供武器援助，尹锡悦的上述表态被解读为在发生特殊情况时，将可提供杀伤性武器。总统室有关人士介绍说，尹锡悦总统此番言论附带了几项条件，将此解释为提供武器援助并不适宜。以目前的情况来看，提供武器援助的可能性不大。尹锡悦还说，为应对北韩核攻击，相较美国将核武器部署北约盟国的方式，需要更强有力的延伸威慑方案。尹锡悦提及韩美共享核信息和联合执行等方案，即将举行的韩美首脑会谈也将就具体的加强延伸威慑的方案进行讨论。尹锡悦表示，不会为了政治利益而突然举行南北首脑会谈。尹锡悦还针对前任政府称，虽然选举前借着举行南北首脑会谈获得利益，但南北关系始终回到原点。尹锡悦还就美中矛盾的背景下台湾海峡紧张加剧的情况表示，造成这一情况的原因是由于试图凭借武力改变现状，国际社会应共同对此表示反对。