尹锡悦对乌杀伤性武器援助发言引关注

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦关于可能向乌克兰提供武器援助的发言引发关注。虽然该发言包含了一定的前提条件，但是相较政府此前坚持的“不援助杀伤性武器”的立场，解读空间有所扩大。分析指出，该发言在韩美首脑会谈即将举行之际作出，暗示了韩国改变原则的可能性。俄罗斯克里姆林宫表示，若韩国向乌克兰供应武器，则意味着间接介入战争。对此，韩国总统室表示，俄罗斯的言论建立在假设的基础上，不予以评论。尹锡悦作出相关发言后，主管部门外交部和国防部并未立即公布立场。不过两部门表示，政府对杀伤性武器援助的立场并无改变，并在俄罗斯提出抗议后发布了与总统室相同的立场。此前，政府明确拒绝提供杀伤性武器，主要是担忧会导致韩俄关系恶化。国立外交院在去年公布的报告中也指出，对杀伤性武器援助应持慎重态度。若韩国向乌克兰援助武器，俄罗斯就有可能向北韩提供军事援助，通过与迄今为止水平截然不同的挑衅来表达对韩国的不满。另外，与俄罗斯的关系对管控北韩核威胁至关重要。北韩接连挑衅，但联合国安理会的应对行动却因俄罗斯和中国的反对而屡屡受挫。历届韩国政府力求与俄罗斯保持友好关系的原因之一也在于北韩核问题管理。分析指出，尹锡悦的此次发言是出于对即将于下周举行的韩美首脑会谈的考虑，通过暗示提供美国所希望的武器援助的可能性，来换取美国提供韩方所希望的延伸威慑加强方案等。不过也有意见指出，在韩美日与北中俄对立格局日渐清晰的情况下，外交方面须更加保持慎重、细致。