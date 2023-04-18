俄罗斯外交部：对乌援助武器为反俄敌对行为

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦暗示可能向乌克兰援助武器，对此，俄罗斯提出了强烈警告。继克里姆林宫发布声明称援助武器相当于介入争端之后，俄罗斯外交部警告说，相关行为属于反俄敌对行为。俄罗斯外交部20日再次警告称，向乌克兰援助武器将被视为反俄敌对行为。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃以答媒体问的形式表示，这将对两国关系造成极为负面的影响，也将反映到俄罗斯对韩半岛局势立场的考虑之中。此前，克林姆林宫罕见地迅速公布立场。克里姆林宫发言人佩斯科夫发表评论称，若韩国向乌克兰提供武器，意味着从一定水平上介入争端。佩斯科夫还表示，韩国在乌克兰问题上一直对俄罗斯采取较不友好的立场，令人遗憾。武器援助可能性是这种立场的延伸。佩斯科夫还谴责称，西方试图将越来越多的国家卷入这场争端。一直以来，俄罗斯谴责美国等西方国家向乌克兰提供武器的行为是“红线”、“十分接近不能越过的线”、“正在成为争端的当事方”。去年10月，俄罗斯总统普京也针对韩国提出了警告。他表示，若俄罗斯重启与北韩在核导领域的合作，韩国会作何反应。韩国参与西方对俄制裁后，俄罗斯于去年2月将韩国指定为不友好国家。意见担忧，此次尹锡悦暗示有可能援助武器，或加剧两国间的紧张关系。