尹锡悦：研发超高性能武器应对北韩威胁

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦在接受外媒采访时公开了旨在应对北韩威胁的超高性能、大威力武器研发计划。尹锡悦在接受路透社的采访时表示，韩国将研发超高性能、大威力武器，将之作为应对北韩威胁的防御手段。去年国军日纪念仪式上公开的“大威力弹道导弹”被认为是可进行大规模惩戒报复的武器。该导弹有“怪物导弹”之称，仅弹头重量就超过8吨，可深入地下100多米、破坏敌方核心设施。该导弹已进行多次试射，预计将于明年进行实战部署。另外，电磁脉冲炸弹（EMP弹）的研发也已处于收尾阶段。电磁脉冲炸弹可在敌方阵营上空发出强烈的电磁破，使敌方的电力传输网络和通信系统陷入瘫痪。军方高层表示，目前正在研发的电磁脉冲炸弹采取从地面发射、在空中爆炸的方式。此外，高超音速导弹的研发工作也在加速。高超音速导弹的飞行速度是超音速战斗机的两倍多，并可自由变换飞行轨道。分析认为，尹锡悦的发言表明韩国将通过研发超高性能、大威力武器对北韩威胁予以压倒性的应对。美国也对日益升级的北韩威胁提出了强烈警告。驻韩美军司令保罗·拉卡梅拉表示，北韩的导弹可抵达美国首都华盛顿。美国国防部导弹防御局局长乔恩·希尔重申，美国将使用核武来报复北韩的核攻击。与此同时，北韩不断提高威胁水平。北韩国务委员长金正恩最近指示按计划发射1号军事侦察卫星。