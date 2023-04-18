欧盟公布芯片法案 全球芯片战加剧

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韩国国际广播电台报道：围绕半导体等战略物资的全球性竞争日渐激烈。继美国之后，欧盟也公布了芯片法案，将斥巨资在境内建立半导体供应链。业界大部分意见认为，该法案暂时不会造成明显影响，但随着半导体本国优先主义日渐抬头，长期性影响令人担忧。欧盟版芯片法案的核心内容是在境内建立半导体生产基础设施，为此欧盟计划投入430亿欧元、约折合62万亿韩元。欧洲产系统芯片在全球市场中所占份额为4%，欧盟计划到2030年将之提升至两位数。欧盟方面表示，我们希望即使是在乌克兰战争这类危机情况下，欧盟仍能保持最基本的芯片产量，为此将与理念相同的伙伴展开紧密合作。英特尔、台积电正推进在德国等欧洲主要国家建设生产设施。三星电子、SK海力士等韩国企业则持观望态度。韩国企业在对美和本土投资上已耗费大量资金，同时还需要考虑欧洲高昂的人工成本和能源价格。大部分意见认为，由于法案并不包括对特定国家的差别性对待条款，即使施行，也不会立刻产生明显影响。不过也有分析担忧，国内对欧洲掌握主导权的半导体生产设备的进口有可能受到影响，且可能对试图提高系统芯片技术实力的韩国构成威胁。另外，法案施行过程中有可能纳入差别性条款，政府和业界正保持密切关注。欧盟芯片法案将在通过欧盟理事会和欧洲议会的投票表决后施行。