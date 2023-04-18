韩总统室：加强尖端技术同盟为尹锡悦访美经济领域重点

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韩国国际广播电台报道：韩国总统室表示，尹锡悦总统将于下周对美国进行国事访问，此行在经济领域的重点是“加强尖端技术同盟”。总统室经济首席秘书官崔相穆19日在龙山总统室表示，半导体、电池、电动汽车、生物科技等尖端产业领域的供应链合作以及尖端科技合作、扩大出口和吸引投资是此次访问经济领域的关键词。崔相穆表示，出访期间，尹锡悦总统将在华盛顿同韩美两国经济界主要人士讨论尖端科技领域的合作方案，并出席由韩国全国经济人联合会和美国商会共同主办的尖端产业论坛。尹锡悦还将访问美国国家航空航天局（NASA）戈达德航天中心，探讨韩国航空太空厅成立后与美国国家航空航天局的合作方案，并会见韩裔科学家。尹锡悦还将出席美国企业的对韩投资申报仪式、两国文娱企业参加的全球视频内容领袖论坛。尹锡悦将在美国波士顿与来自麻省理工学院的数字、生物学界泰斗对话，与韩美两国专家讨论韩国效仿波士顿创新生态模式的方案。波士顿创新生态模式在企业、大学和金融机构之间产生了协同效应。另外，尹锡悦将在哈佛大学以“迈向自由的新旅程”为主题发表演讲。这是韩国总统首次在哈佛大学发表演讲。演讲前，尹锡悦将悼念在韩国战争中阵亡的哈佛毕业生，并与哈佛大学校长劳伦斯·巴科会面。包括三星电子会长李在镕在内的122名经济界主要人士将随同尹锡悦出访。