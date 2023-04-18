尹锡悦4月24日-30日对美国进行国事访问

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韩国国际广播电台报道：受美国总统拜登邀请，韩国总统尹锡悦将从4月24日起对美国进行为期七天的国事访问。这是韩国总统时隔12年对美国进行国事访问。前总统李明博曾于2011年对美国进行国事访问。总统室国家安保室第一次长金泰孝20日上午在龙山办公楼举行的记者会上正式公布尹锡悦访美行程。访美第二天即25日晚（美国当地时间，下同），尹锡悦夫妇将与拜登总统夫妇会面。金泰孝表示，美方告知，正在为首脑会谈前一晚即25日晚尹锡悦总统夫妇和拜登总统夫妇的亲善交流日程做准备。美国白宫当天宣布，韩美首脑将于当天前往位于华盛顿的韩国战争纪念碑。访美第三天26日，尹锡悦将在白宫同拜登举行首脑会谈。会谈前，拜登夫妇将在白宫举行欢迎仪式，迎接尹锡悦夫妇。首脑会谈后，尹锡悦将出席拜登主持的国宾晚宴。金泰孝表示，韩美首脑将在26日的白宫正式欢迎仪式、首脑会谈和国宾晚宴上长时间共处，庆祝韩美同盟在70年间取得的累累硕果，并就同盟的未来发展方向深入交换意见。27日，尹锡悦将在美国国会面向美国参众两院议员发表演讲。尹锡悦将在演讲中回顾建立在自由民主主义、法治和人权等共同价值基础之上的70年同盟的历史，点明两国面临的挑战，并提出两国应共同追求的未来同盟蓝图。尹锡悦将于27日晚前往波士顿，28日在麻省理工学院与数字、生物领域的学界泰斗对话，并出席韩美产业集群圆桌会议。尹锡悦还将访问哈佛大学，并在肯尼迪学院发表政策演讲。这是韩国总统首次在哈佛大学发表演讲。金泰孝表示，尹锡悦总统将在演讲中回顾过去200年间经济自由和政治自由在美国的主导下逐步扩大的过程，并阐述对数字时代下自由的两面性的看法。尹锡悦将在结束波士顿行程后，于当地时间29日启程回国。