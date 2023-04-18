亚开行：韩经济今年下半年起逐步复苏

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韩国国际广播电台报道：亚洲开发银行（ADB）负责韩国地区的经济学家表示，随着中国经济活动重启、半导体行业复苏，韩国经济将从今年下半年起逐步复苏。亚洲开发银行资深经济学家尤辛·日尼亚拉克(Yothin Jinjarak)18日接受采访时表示，中国重启经济活动带动外部需求上升，半导体周期触底且将从今年底开始复苏，预计韩国今年的经济情况将逐步好转。日尼亚拉克指出，中国重启经济活动是推动韩国经济增长的主要因素，韩国制造业出口增长、中国游客增多将为韩国经济带来积极影响。日尼亚拉克表示，中国第一季度经济增速（GDP）达到4.5%，远高于前一个季度，今后中国旺盛的消费需求将带动韩国出口扩大。不过日尼亚拉克也指出，全球经济一旦恶化，有可能对高度依赖对外贸易的韩国经济构成下行压力。若发达国家的通胀问题无法得到迅速改善，则中央银行有可能维持或加大紧缩力度，高企的利率有可能使金融市场出现动荡。另外，俄罗斯侵略乌克兰导致食品和能源供应链持续紊乱，将对物价构成上涨压力。日尼亚拉克就国际油价指出，受到中国需求扩大和供给受限的影响，今年油价将出现上涨。亚洲开发银行预计韩国今年经济增速为1.5%，较韩国政府和韩国银行的预期值低0.1个百分点，对明年的预期值为2.2%。