韩政府拟构建公共卫生安全危机百日应对系统

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韩国国际广播电台报道：韩国政府计划加强疫苗和治疗药物的研发能力，构建起可在100天内应对诸如新冠疫情之类的公共卫生安全危机的系统。保健福祉部19日召开国家科技咨询会议，审议并敲定了“第三次公共卫生医疗技术培育基本计划（2023年-2027年）”。政府计划在未来五年间将韩国公共卫生医疗技术水平提高到发达技术国家的82%（目前为79%），将生物保健出口额从242亿美元扩大至447亿美元。基本计划提出了提高公共卫生医疗技术水平、构建公共卫生安全危机百日应对系统、扩大医药品和医疗器械出口三大目标。为此，政府计划加强对直接关系到国民健康的基本医疗领域技术的研发投资，升级不孕不育、婴儿疾患、癌症和痴呆症等危险疾患的治疗技术。政府还计划为临床决策支持系统人工智能模型和移动医疗平台的技术研发提供支援，以应对传染病、灾难等导致的医疗机构就医受限情况。为构建公共卫生安全危机百日应对系统，政府将推动疫苗核心技术和基础医药品的自给。为确保疫苗核心技术，政府将开发可大幅缩减非临床试验所需时间和成本的技术，并构建分阶段支援体系。同时政府将为迅速诊断技术和试剂制作技术的研发提供支援，并对研发抗病毒治疗药物、建立新变异传染病治疗药物候选物质库进行集中投资。为改善新冠疫情期间一度出现问题的基础医药品供应链，政府将对生产、品质评估技术和流通体系进行升级，确保稳定供应，并向国内制药企业保有制造技术的基础药品提供生产费用补贴，针对国内需求较少的国家基础医药品推动政府购买，确保相关医药品能够持续生产。