38 North：北韩推出固体燃料洲际导弹不会扭转地区安全格局

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韩国国际广播电台报道：分析认为，北韩公开使用固体燃料的新型洲际弹道导弹（ICBM）并非决定性的技术进步，不能扭转地区安全格局。美国专门报道北韩消息的媒体“38 North”当地时间20日分析说，北韩新型“火星-18”型洲际弹道导弹是展现固体燃料推进技术的值得关注的结果，虽然这确实会对北韩洲际弹道导弹战力作出贡献，但也只是一定程度的进展而已。北韩拥有固体燃料洲际弹道导弹不会成为扭转战争格局的“游戏规则改变者”（game changer），对美国的洲际弹道导弹威胁也不会实际升级。韩军捕捉到北韩13日上午7时23分许从平壤附近向东海海上发射了一枚中程级以上弹道导弹，导弹以高角度发射，约飞行1000公里后坠落于东海海上。第二天，北韩宣布该导弹是使用固体燃料发射的新型“火星-18”型洲际弹道导弹，并宣称是“共和国战略武器具有前景的核心主力手段”。据“38 North”根据北韩媒体公布的发射视频和照片推测，“火星-18”型长26.95米，一级箭体直径2.21米，二级和三级直径分别为1.9米。这较2月8日北韩在人民军建军七十五周年纪念日阅兵式上公开的固体燃料洲际弹道导弹（最大直径为2.1米）稍大一些。