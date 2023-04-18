尹锡悦24日启程对美进行国事访问

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦24日启程对美国进行国事访问。这是韩国总统时隔12年对美国进行国事访问。近期围绕韩美关系存在种种争议，包括美国监听韩国总统幕僚疑云、尹锡悦关于援助乌克兰武器的发言等，因此此行日程和议题也备受关注。尹锡悦此行为期七天，主要日程包括当地时间26日的韩美首脑会谈、27日的美国国会英语演讲和哈佛大学演讲等。首脑会谈的首要议题是有效加强延伸威慑。延伸威慑指美国在韩国受到核威胁时提供核资产。总统室期待，即使不在韩半岛部署核武器，也能够达成比北约的核共享模式更强有力的方案，例如建立由韩国参与核策划和执行的延伸威慑常设协商机制等。总统室国家安保室第一次长金泰孝表示，此次会谈将成为进一步巩固韩美联合防卫态势、更具体落实两国间延伸威慑机制的契机。供应链和技术合作是经济领域的主要议题。两国首脑将就韩国参与美国主导的供应链秩序、强化韩国制造能力与美国源头技术之间的合作等问题展开讨论。包括主要大企业会长在内，规模达120余人的经济代表团随同尹锡悦出访。总统室经济首席秘书崔相穆表示，将通过两国企业家参与的一系列经济活动，加强在半导体、电池、电动汽车、生物科技等尖端产业供应链方面的合作。总统室认为，美国《通胀削减法案》、《芯片法案》等已经从一定程度上反映了韩国的要求，不会作为主要议题加以讨论。此行的核心目的是提高与美国在安全和经济两方面的合作水平，不过由于积极参与美国对中国、俄罗斯的遏制政策会对韩国构成外交压力，把握尺度将成为关键。另外，韩美两国专家预计，双方将就监听问题和援乌问题进行讨论，但是公开磋商结果的可能性较小。