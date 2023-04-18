韩外交部：驻中国大使向中方转达密切关注台海紧张局势的立场

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韩国国际广播电台报道：韩国外交部官员23日表示，韩国驻中国大使郑在浩在与中国外交部副部长孙卫东的通话中转达了我国政府对台海问题的鲜明立场。郑在浩表示，包括韩国在内的国际社会密切关注最近台湾海峡的紧张局势。据外交部官员表示，郑在浩在4月20日的通话中表示，台海的和平稳定与否会在安全、经济等各领域对地区和国际社会造成重大影响。郑在浩表示，韩国政府始终认为，应通过对话与合作维持两岸关系的和平稳定。他重申，韩国政府尊重“一个中国”原则的立场不变。中国外交部23日在官网公开了孙卫东与郑在浩的通话消息。尹锡悦总统4月19日在接受路透社采访时就台湾问题表示，坚决反对通过武力改变现状。对此，中国外交部表示“提出严正交涉”，23日又表示，孙卫东在通话中向郑在浩提出抗议。中国外交部发言人汪文斌就尹锡悦的采访内容表示“不容他人置喙”，韩国政府随即提出强烈抗议，两国间外交攻防战随之升温。郑在浩在通话中重申，汪文斌的言论不符合韩中互相尊重的精神，是严重的外交失礼。外交部有关人士表示，孙卫东称，汪文斌在回答记者提问的过程中做出了相关言论，并非针对尹锡悦总统。不过中国媒体连日刊登强烈谴责韩国的社评，在韩美首脑会谈前持续展开遏制目的的攻势。中国《环球时报》在题为《韩国外交的“国格”碎了一地》的文章中称，尹锡悦政府此次在台湾问题上的言论，是中韩两国1992年建交之后韩方最恶劣的一次表态。对此，外交部官员表示，这一主张不值得回应，该媒体谈论“品格”本身就是一件可笑的事，中国媒体这类充满恶意的报道只能令中国与国际社会更加疏远，我们不认为这代表中国政府的立场。