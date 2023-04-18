尹锡悦启程访美 26日举行韩美首脑会谈

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦启程访美，展开为期七天的国事访问。24日中午12时45分许，尹锡悦及随行人员搭乘“空军1号”专机从位于城南市的首尔机场出发。尹锡悦将于韩国时间25日凌晨抵达美国华盛顿，展开国事访问。当地时间26日，尹锡悦将同美国总统拜登举行首脑会谈及联合媒体见面会。27日，尹锡悦将在美国国会发表演讲。访美期间，尹锡悦将向6.25战争美军参战勇士授予勋章，并听取美军领导层的局势报告。随后，尹锡悦将前往波士顿，并于28日在哈佛大学肯尼迪学院发表政策演讲。尹锡悦还将和规模达120余人的随行经济代表团一同出席韩美商务圆桌会议、尖端产业论坛、全球视频内容领袖论坛等，展开经济外交。尹锡悦将访问美国国家航空航天局戈达德航天中心，加强韩美在航空航天领域的合作，并与来自麻省理工学院的数字、生物学界泰斗对话。此次韩美首脑会谈的首要议题是有效加强延伸威慑，即美国在韩国受到实质性核威胁时提供核资产。分析认为，双方有望就构建韩方参与核计划和执行阶段的延伸威慑常设协商机制达成协议。供应链和尖端技术合作是经济领域的主要议题，预计双方将就韩国参与美国主导的供应链秩序、加强韩国制造能力与美国源头技术之间的合作等问题进行讨论。