韩国同智利摸索氢能合作方案

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韩国国际广播电台报道：韩国和智利摸索在清洁氢能方面的合作方案。智利的太阳能、风能等可再生能源电力充沛，清洁氢能生产潜力巨大。韩国则加速向使用清洁氢能转型，双方一拍即合。产业通商资源部24日表示，通商交涉本部长安德根和到访的智利能源部部长迭戈·帕尔多在位于首尔钟路区的四季酒店会晤，讨论氢能合作等问题。安德根表示，今年是韩国-智利自贸协定签署20周年，两国在贸易、投资、能源、矿产等多个领域的合作不断扩大。安德根建议，在这些合作成果的基础上，两国可在应对气候变化、供应链合作等新贸易问题上展开紧密配合。智利在绿色氢能的生产上具有优势，韩国在氢能汽车等运用领域领先，两国应加强合作。会后，两国举行了氢能合作论坛。安德根、帕尔多等两国政府官员，以及现代汽车、智利投资局等两国公共机构和企业有关人士出席。安德根在欢迎辞中指出，两国有必要展开合作，以抢占氢经济先机。帕尔多在演讲中介绍了智利的环保氢能生产环境和该国正在推进的清洁氢能政策。智利国土从南向北延伸，北部地区依靠充沛的日照量进行太阳能发电，南部地区凭借强大风力进行风力发电，可再生能源潜力为全球最高水平，被认为是在清洁氢能生产方面具有强大竞争力的国家。产业部表示，智利是首个公布国家氢能战略的中南美国家，期待摸索我国企业进军智利氢能汽车、燃料电池等运用领域市场的机会。