28名撤离苏丹韩侨25日抵达首尔机场

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韩国国际广播电台报道：北非苏丹的激烈武装冲突已持续十天，28名韩国侨民已平安撤离当地。这批韩侨经由沙特阿拉伯，将于25日下午抵达首尔机场。滞留于苏丹的28名韩国侨民已平安撤离当地。总统室表示，28名韩侨当地时间23日从苏丹首都喀土穆启程，经陆路移动至距离约850公里的东北部港口城市苏丹港。侨民在苏丹港搭乘韩国军用运输机抵达沙特阿拉伯吉达，之后搭乘大型运输机直飞首尔机场。据政府有关人士和航班跟踪网站透露，该运输机将于25日下午抵达首尔机场。由于当地情况十分动荡，直到韩国侨民抵达苏丹港后，政府才向媒体公开了撤侨计划的具体内容。此次撤侨作战代号为“约定”（Promise），政府动用了所有可用手段执行了撤侨计划。美国国务卿表示，苏丹政府和反政府武装当地时间24日晚就午夜开始停火72小时达成了协议。双方此前曾多次达成停火协议，但均未能遵守。各国政府利用上周末停火期间展开了撤离本国公民的行动。意大利、法国、美国以及约旦和沙特阿拉伯等阿拉伯国家也动用了飞机和船只展开了撤侨行动。苏丹武装冲突迄今已造成400多人遇难、近4000人受伤。据外电报道，目前苏丹当地断水、断电，网络等通信大部分中断，局势非常紧张。