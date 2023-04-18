美国会发起欢迎尹锡悦国事访美决议案

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韩国国际广播电台报道：美国国会参众两院已发起或即将发起欢迎韩国总统尹锡悦对美国进行国事访问的决议案。美国民主党和共和党领导层人士超越党派在参众两院主导发起决议案。鉴于应美国参众两院领导层之邀，尹锡悦将于27日在美国国会参众两院联席会议中发表演讲，上述决议案获得通过的可能性较大。美国参议院外交关系委员会当地时间24日宣布已发起欢迎尹锡悦总统对美国进行国事访问的决议案。决议案以参议院外交关系委员会主席梅内德斯为首提出，共和党参议员詹姆斯·里施等人士超越党派参与。决议案表示，欢迎尹锡悦总统对美国进行国事访问，希望两国借此机会扩大安全、经济和人员交流。美韩同盟是和平、安全和韩半岛繁荣的轴心，也是印度太平洋地区和平的核心要素。决议案指出，美国应重申对韩延伸威慑承诺，并根据现实要求确保态势和执行政策。决议案要求批准韩国参与“四方安全对话”（QUAD），为实现韩半岛和平及北韩无核化保持密切合作。四方安全对话是美国在印度太平洋地区主导的协商机制，由美国、日本、澳大利亚和印度参与，被认为是旨在牵制中国而成立的协商机制。决议案还表示，为应对共同的挑战，鼓励美国、韩国和日本展开紧密合作，并强调韩美结盟70周年的重要性。由于目前美国参议院处于休会状态，预计决议案25日正式发起，并立即进入审议程序。另据了解，美国众议院外交事务委员会也于当天下午发起类似内容的决议案，预计决议案正式发起后将立即进入审议程序。