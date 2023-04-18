尹锡悦展开为期七天的访美日程 26日举行韩美首脑会谈

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦抵达美国华盛顿，展开为期七天的对美国事访问。尹锡悦访美期间将就加强两国安全和经济领域的合作方案进行讨论。美国政府高层官员到场迎接从“空军一号”专机缓缓走下来的尹锡悦总统夫妇。尹锡悦检阅仪仗队后，开始了访美日程。这是韩国总统时隔12年对美国进行国事访问。正式欢迎仪式、韩美首脑会谈和国宾晚宴将于当地时间26日举行。此次首脑会谈的首要议题是使用美国核战略资产应对北韩核威胁的延伸威慑实际强化方案。另外，还将就供应链合作、半导体、电池等尖端技术合作、扩大投资和出口等进行讨论。总统室经济首席秘书崔相穆表示，经济领域的三个关键词可以概括为第一“供应链”，第二“尖端科学技术”，第三“尖端企业招商引资”。美国政府监听风波和韩国军援乌克兰问题也可能成为首脑会谈的讨论议题。另外还包括回顾韩美同盟70周年、提出同盟未来方向等。当地时间27日尹锡悦在美国国会参众两院发表联合演讲时也将强调这一点。国家安保室第一次长金泰孝表示，在美国国会发表演讲时，尹锡悦总统将评估目前韩美两国面临的挑战因素，并提出今后两国共同追求的未来同盟愿景。当地时间28日在哈佛大学发表演讲时，预计尹锡悦将强调自由的价值。韩美两国基于价值联合提高在安全和经济等所有领域的合作水平是尹锡悦此次访美的关键词。韩美同盟今后将进一步扩大范围，与此同时，如何协调好韩中、韩俄关系将成为不可避免的课题。