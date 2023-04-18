美白宫：加强对韩延伸威慑承诺将取得成果 是否军援乌克兰由韩国决定

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韩国国际广播电台报道：美国表示，为应对北韩挑衅，美国向韩国承诺将加强提供延伸威慑，在即将举行的韩美首脑会谈中将取得可视性成果。至于军援乌克兰问题，将由韩国做出决定。美国白宫表示，为应对北韩威胁，美国将加强动用核战略资产防守韩国，即加强提供延伸威慑，相关问题将在美韩首脑会谈中进行讨论，届时将取得可视性成果，并将就此发布声明。美国总统国家安全事务助理沙利文表示，我们发布的声明将向韩国和韩国国民发出非常明确和可证明美国延伸威慑承诺可信度的信号。美方还介绍说，美韩两国扩大情报共享、加强美韩日三国合作的方案也将是此次首脑会谈的讨论议题。美国白宫国家安全委员会战略沟通协调员约翰·柯比表示，加强美国、韩国和日本三国合作是绝对重要的议题。针对韩国军援乌克兰问题，美国希望尽可能有更多国家支援乌克兰，但同时也表示，是否军援乌克兰将由韩国做出决定。约翰·柯比表示，我们欢迎对援乌作出任何方式的贡献，我们不对贡献分等级，所有国家都是自行决定是否向乌克兰提供援助。白宫方面表示，美韩间的经济合作和加强尖端技术供应链的方案等也是重要议题。沙利文表示，经济和人员交流是此次尹锡悦总统访美的主要讨论事项，在拜登政府成立后的两年期间，韩国对美国进行了1000亿美元以上的投资。