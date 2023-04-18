韩美首次同时制裁支援北韩黑客的北韩银行职员

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韩国国际广播电台报道：通过非法网络活动对加密货币进行洗钱的北韩人员首次被韩美两国同时列入制裁名单。被制裁的北韩人为所属北韩银行的沈贤燮(音译)，此人还涉嫌参与北韩大规模杀伤性武器资金筹措活动。韩国外交部24日表示，韩国政府和美国将所属北韩朝鲜光鲜银行的沈贤燮指定为制裁对象。沈贤燮主要在海外非法滞留，开设借名账户进行洗钱，其作用是为伪装身份的北韩黑客所盗取的包括加密货币在内的数百万美元非法资金进行洗钱。外交部表示，沈贤燮还向这些黑客提供了资金支援。政府认为，他们窃取的钱被用于制造北韩核武器和导弹等大规模杀伤性武器。沈贤燮所属的北韩朝鲜光鲜银行早在2016年3月就被联合国安理会列为制裁对象。韩国政府和美国在网络领域同时制裁同一对象则尚属首次。据分析,此次韩美同时采取制裁措施是为了阻止最近成为北韩核导开发资金来源的非法网络活动。美国财政部也公布了对沈贤燮等三人的制裁措施。据美国财政部掌握的情况，除沈贤燮外的其余二人也以中国和香港为据点，协助将北韩黑客所窃取的加密货币兑换成现金。韩美政府表示，其间与民间领域合作，切断了相当一部分北韩IT人力的借名账户,并回收了部分非法收益。外交部表示，为阻止北韩通过非法网络活动等非法赚取外汇,将进一步加强与美国等友邦国家的合作。