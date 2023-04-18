28名韩国侨民成功撤离苏丹

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韩国国际广播电台报道：爆发激烈武装冲突已有十天的北非国家苏丹境内的28名韩国侨民已安全撤离当地。据韩国政府一位有关人士透露，这批韩国侨民经由沙特阿拉伯第二大城市吉达，乘坐运输机于25日下午安全抵达首尔机场。韩国军用运输机在飞抵沙特阿拉伯吉达的军事基地后，从苏丹撤离的韩国侨民表情明朗地走下了飞机。国家安保室第二次长任重德(音译)透露，成功执行了代号为“约定”（Promise）的撤侨作战任务，希望不出现任何损失而撤离的28名国民全员安全脱离了危险地区。据了解，上周日从苏丹首都喀土穆出发的侨民们乘坐巴士，历时一天多抵达位于约850公里外的苏丹东北部港口城市苏丹港的机场，随后搭载在苏丹港等待的军用运输机前往沙特阿拉伯吉达。鉴于苏丹局势异常动荡，政府严格保密此次撤侨计划，直到侨民搭乘的巴士进入苏丹港后才向媒体公布了消息。侨民们随后搭乘被紧急派遣至当地的军方“天鹅座”运输机，于25日下午抵达首尔机场。此次撤侨作战行动代号为“约定”（Promise），韩国政府动员了所有可用手段展开了撤侨工作。美国国务卿表示，苏丹政府和反政府武装就从当地时间24日晚12时开始全国停火72小时达成了协议。此前，双方曾多次达成停战协议，但均未得到遵守。与此同时，当地的情况正在恶化。据外电报道，当地断水、断电，网络等通信也大部分瘫痪。各国政府正利用陆海空方式加紧撤离本国国民。