尹锡悦在美国会见奈飞领导层

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韩国国际广播电台报道：正在对美国进行访问的韩国总统尹锡悦的首个行程是会见美国流媒体影视播放平台公司奈飞(Netflix)的领导层。奈飞方面表示，将在今后四年期间向韩国内容产业投资3万亿以上韩元。尹锡悦在与奈飞领导人会晤时，奈飞方面表示，将在今后的四年期间向韩国制作的内容投资25亿美元，这是此间对韩投资的两倍。奈飞表示，将对韩国电视剧、电影、真人秀进行投资。尹锡悦表示，此次投资将为韩国内容产业、创作者以及奈飞带来巨大的机会。尹锡悦说，韩美同盟是守护自由的“价值同盟”，在坚守或扩张自由的过程中，文化是必不可少的，他对奈飞投资韩国的决定表示欢迎。另悉，尹锡悦在与美国当地侨民见面时，强调了基于自由的韩美同盟的深远意义。尹锡悦说，通过此次访美，韩美两国将对经济安全、延伸威慑等进行具体而实质性的商讨。尹锡悦说，我想创造从现在的韩美同盟进一步走向未来的“行动的同盟”这一划时代的、历史性的里程碑。据韩国总统室透露，美国当地时间26日举行的韩美首脑会谈将另行发布包含加强延伸威慑方案的文件。期待该文件包含能终结有关北核威胁的不安和担忧的具有实效性、强化的延伸威慑方案。在安全和经济等所有方面进一步提高韩美合作水平是此次尹锡悦访问美国的核心。今后韩美同盟的范围将进一步扩大，但如何协调韩国和中国、韩国和俄罗斯的关系也将成为有待解决的课题。