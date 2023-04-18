中国开始在芯片领域牵制韩国

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韩国国际广播电台报道：韩美首脑会谈在即，中国继台湾问题之后，在芯片领域也开始了对韩国的牵制。有报道称，美国已要求韩国政府，如果中国正在进行调查的美国芯片企业美光被禁止向中国出口，韩国芯片企业不要成为中国市场缺口的替代供应商。对此，中国外交部和官方媒体立即予以了批评。据中国媒体报道，在中国外交部24日下午举行的例行记者会上，有记者向发言人提问称，据报道，美国要求韩国政府敦促其国内芯片商，如果中国禁止美国存储芯片制造商美光在中国进行销售，韩国企业不要借此填补美光留下的市场缺口。对此，中国外交部发言人毛宁回应说，美方这种自私自利的行径不得人心，中方坚决反对。我们呼吁有关国家政府和企业明辨是非，共同维护多边贸易体制，维护全球产供链的稳定。另据《环球时报》报道，韩国总统尹锡悦访美。就在这个时候，英国《金融时报》、路透社等媒体爆料，美国政府又对尹锡悦政府提出要求了，且事关中国。预计尹锡悦总统将面临美国要求协助芯片领域对中国封锁战略的更大压力。位于北京的达睿管理咨询有限公司创始人马继华在接受《环球时报》记者采访时主张，美国知道在存储芯片市场上为了打击中国，能做的事情并不多，所以美国令韩国芯片生产企业站在芯片战争的最前线。芯片将成为尹锡悦总统访美期间的重要悬案。尹锡悦总统为了显示韩国同美国在该问题上进行合作，可能会做出口头承诺等部分姿态。如果韩国企业参与美国对中国芯片脱钩，韩国芯片大企业将承担巨大的损失。在荷兰和日本表示愿意参与美国对中国芯片设备出口管制的情况下，在中国国内拥有大规模芯片生产线的韩国企业会做出怎样的决定，中国对此非常关注。