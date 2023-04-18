中国驻韩大使馆：韩国在建交时表示尊重一个中国原则

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韩国国际广播电台报道：中国驻韩大使馆24日就台湾问题发布立场称，1992年中韩共同在北京签署建立外交关系联合公报，其中第三条明确表示“大韩民国政府承认中华人民共和国政府为中国的唯一合法政府，并尊重中方只有一个中国、台湾是中国的一部分之立场。”这是韩方做出的庄严承诺，也是中韩关系发展的政治基础。中国驻韩国大使馆方面表示，中方坚决反对利用台湾问题干涉中国内政。台湾问题纯属中国内政，是中国核心利益中的核心，是中方第一条不可逾越的红线。中方充分理解并尊重韩朝两国人民实现统一的心愿，支持双方通过对话协商改善关系，实现和解合作，最终实现自主和平统一。韩国总统尹锡悦日前在接受路透社采访时表示，反对通过武力改变台湾海峡的现状。对此，中国通过外交渠道和媒体进行了强烈反驳。据分析，即将在美国华盛顿举行的韩美首脑会谈将涉及到台湾问题，对此，中国驻韩大使馆日前作出上述反应是为了起到牵制作用。此外，中国在韩美首脑会谈前夕表示将在西海北部地区举行军事演习。中国海事局表示，大连海事局定于25日上午8时至下午3时在西海北部海域执行军事任务。海事局明确了方形训练海域，并发布了演习期间禁止船舶进入该海域的公告。海事局公布的演习区域为辽东半岛大连市和山东半岛烟台市之间的海域，地理位置上与韩半岛最近。