韩美26日晚举行首脑会谈 另行发布有关延伸威慑的文件

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韩国国际广播电台报道：美国当地时间25日晚，韩美首脑夫妇一同前往位于华盛顿的韩战参战勇士纪念碑前进行了参谒。这也是尹锡悦总统此次访美首次与美国总统拜登会面。尹锡悦及其夫人金建希（音译）女士、美国总统拜登及其夫人吉尔·拜登女士当晚前往华盛顿韩战参战勇士纪念公园向纪念碑献花，并一同向刻有阵亡者姓名的空间行注目礼。尹锡悦夫妇将于韩国时间26日晚出席拜登主持的正式欢迎仪式，继续敦睦两国友谊。尹锡悦与拜登的首脑会谈将在欢迎仪式结束后开始。尹锡悦表示，将同拜登总统就尖端技术、经济安全、延伸威慑、人员交流等领域进行具体且实质性的讨论。韩美两国致力于打造“行动的同盟”，作为其成果，预计两国将具体并明文规定在韩国遭到来自北韩的核威胁时，美国将提供核资产等延伸威慑的强化方案。韩美将在首脑会谈结束后，另行发布包括延伸威慑方案的文件。此外，供应链、半导体等尖端技术合作也是此次韩美首脑会谈的主要议题。美国表示，在尖端技术供应链方面，希望韩方共同参与芯片领域牵制中国影响力的行动。预计韩美双方还将讨论乌克兰战争问题。韩方表示，是否向乌克兰提供武器援助问题并非此次会谈的议题。美方也表示，相关问题将由韩方做决定。