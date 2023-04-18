美企承诺对韩投资59亿美元

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韩国国际广播电台报道：韩国总统室当地时间26日表示，以尹锡悦总统访问美国为契机，康宁公司宣布将向韩国追加投资15亿美元。总统室经济首席秘书崔相穆当天在华盛顿召开的新闻发布会上作出了上述表示。崔相穆说，尹锡悦总统访美仅两天时间内，已经吸引了59亿美元规模的投资。前一天， 奈飞（Netflix）宣布将向韩国投资25亿美元。而当地时间26日参加投资申报仪式的六家企业宣布将向韩国投资19亿美元。随后，在尹锡悦出席的韩美商务圆桌会议上，康宁公司宣布将向韩国追加投资15亿美元。崔相穆预计美国尖端企业对韩投资将大幅增加。尹锡悦在此次访美的第二天将行程重点放在了经济外交之上，核心内容是加强两国尖端产业的合作。三星电子会长李在镕、SK集团会长崔泰源、现代汽车集团会长郑义宣、LG集团会长具光谟等11名韩国企业人士和美国高通总裁克里斯蒂亚诺·阿蒙、波音公司总裁大卫·卡尔霍恩、 康宁公司首席执行官魏文德等22名美国企业人士参加了当天的活动。尹锡悦向美国产业界主要人士承诺，若对韩国进行投资，将放宽各种限制，并提供破格的税收优惠。尹锡悦还访问了美国国家航空航天局研究中心，与美方就两国航天领域的合作事宜进行了讨论。总统室评价称，尹锡悦总统提出通过尖端技术同盟，加强韩美同盟的战略。