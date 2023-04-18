尹锡悦此行访美已吸引美企7.8万亿韩元投资

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韩国国际广播电台报道：正在对美国进行访问的韩国总统尹锡悦在此行第二天，就芯片、太空等尖端产业领域加强韩美合作的方案进行了讨论。在尹锡悦访问美国的两天期间，美国企业已承诺对韩国投资7.8万亿韩元。尹锡悦会见美国国家航空航天局（NASA）的科学家们，美国副总统卡玛拉·哈里斯亲自陪同出席。双方共同认为，韩美同盟正在发展成为技术同盟，太空领域将成为技术同盟的中心。尹锡悦表示，两国间的太空同盟范围不应止于太空技术和经济领域，还希望能够扩大至太空安全领域。总统室表示，尹锡悦总统还强调将韩美同盟的范围扩大至经济同盟，美国企业纷纷承诺对韩投资。美国芯片企业等六家企业已宣布将向韩国投资2.5万亿韩元。制造手机玻璃等的康宁公司表示，今后五年期间将向韩国投资2万亿韩元。总统室介绍说，尹锡悦总统访美后，美国企业确定的对韩投资规模已超过7.8万亿韩元。尹锡悦表示，如果向韩国投资，韩国政府将放宽限制，并提供破格的税收优惠。尹锡悦还说，韩美作为价值同盟，是同盟共享核心技术和供应链的“友岸外包”（friend-shoring）的最佳伙伴。总统室评价说，尹锡悦总统提出了通过尖端技术同盟加强韩美同盟的战略。在美国保护其本国产业的基调下，尹锡悦的构想是否能获得实际利益仍是课题。有报道称，美国已要求韩国政府，如果中国禁止美国芯片企业美光向中国出口，韩国芯片企业不要成为中国市场缺口的替代供应商。美方尚未就上述报道作出具体说明。尹锡悦还亲自向三位美国韩战参战勇士授予勋章，并颂扬韩国战争后70年间的同盟意义。