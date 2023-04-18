韩21所大学2025学年度起将校暴记录体现在招生考试评价中

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韩国国际广播电台报道：一度被任命为韩国国家调查本部长的郑淳信律师因儿子实施校园暴力而引发人事争议后，教育部决定从2025学年度开始由各大院校自主决定是否将校园暴力记录体现在招生考试评价之中。据统计，表示将在随时和定期招生考试评价中反映校园暴力记录的大学大量增加。从2025学年度高考开始，全国21所大学将在定期招生考试评价中参考校园暴力记录。韩国大学教育协议会发布了包括上述内容的“2025学年度大学招生考试施行计划”。施行计划规定，根据教育部的《杜绝校园暴力综合对策》，全国147所大学在进行招生考试时将自主决定是否考察受校园暴力处分的情况。具体来看，112所大学将把校园暴力记录体现在学生生活记录簿综合择优录取中，27所大学将把校园暴力记录体现在学生生活记录簿教科择优录取中。其中，首尔大学、高丽大学、汉阳大学、庆北大学和釜山大学等全国21所大学将把校园暴力记录体现在以高考为主的定期招生考试中。各大学将在明年5月末通过招生简章公布减分比率等具体标准。2026年起，校园暴力记录必须体现在高考招生评价中。韩国大学教育协议会表示，2025年的招生人数为34.0934万人，较2024年减少3300余人，其中随时招生的比率为79.6%，为最近五年期间的最高值。另外，按照文科和理科综合教育课程的宗旨，无论高考选择哪一科目，均可以报考自然、工学、医学系的大学也有所增加。由此，延世大学、梨花女子大学、庆熙大学等全国17所大学废除了考生必须参加高考微积分、几何、科学探索考试的要求。