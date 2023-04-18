韩美26日晚举行首脑会谈 共同出席国宾晚宴

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韩国国际广播电台报道：正对美国进行国事访问的韩国总统尹锡悦将于26日晚在白宫与美国总统拜登举行首脑会谈。韩美首脑会谈前后还将举行正式的欢迎活动和国宾晚宴。此前，韩美首脑夫妇共同前往位于华盛顿的韩战参战勇士纪念碑前进行了参谒。这是尹锡悦此次访美首次与美国总统拜登会面，二人这一会面在蕴含着韩美同盟70周年意义的地点进行。两位首脑26日晚将在白宫举行首脑会谈，双方将就延伸威慑、加强经济安全合作和扩大人员交流等进行讨论。尹锡悦表示，希望韩美两国基于互信，进一步发展为坚定不移地守护自由的同盟。另外，美国在韩国受到核威胁时提供核保护伞进行应对的延伸威慑强化方案是此次首脑会谈的首要议题。两国正就新设能够保障延伸威慑执行力的部长级延伸威慑常设协商机制进行磋商，将另行发布文件公布结果。供应链、芯片和电池等尖端技术合作也是主要议题。美方表示，希望韩国参与牵制中国在尖端技术供应链中的影响力。美国国家安全委员会战略沟通协调员约翰·柯比表示，美韩合作包括就芯片领域进行协调、保护主要技术以及共同努力应对经济压力。在举行韩美首脑会谈前，拜登将在白宫为尹锡悦举行正式欢迎活动，届时拜登将前往白宫前院迎接尹锡悦的到来。会谈结束后，韩美首脑夫妇和随行人员等将出席国宾晚宴。韩美在安全、经济方面的紧密程度，落实到白纸黑字的程度，以及韩美首脑会谈的成果预计将左右尹锡悦此次访美的成绩单。