因新冠疫情未使用的航空里程有效期将被延长

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韩国国际广播电台报道：韩国公正交易委员会日前表示，今后因新冠疫情等无法避免的情况而在有效期内无法使用的航空里程的有效期将被延长。此外，公正交易委员会还决定修改对消费者不利的航空公司的条款。据KBS记者报道，像新冠疫情大流行时期一样，航空旅行变得困难，事实上无法使用航空里程的情况下，航空公司可以延长里程有效期。公正交易委员会决定审查大韩航空和韩亚航空的会员条款并纠正八项不公平条款。首先，这两家航空公司在与里程有效期相关的条款中包含了如果不能使用里程或被明显限制,可以延长有效期的内容。此前，航空公司在新冠疫情期间通过三次最多延长了两年六个月的里程有效期，此次修订为延长有效期提供了依据。公正交易委员会消费者政策局长南东日（音）表示，我们非常重视消费者政策。将不能正常使用航空里程的时间也包含在里程有效期内，这是对顾客不利的条款，对顾客在信义原则或公平原则上延长有效期是妥当的。大韩和韩亚两家航空公司还包含了在决定改变里程使用条件时，如果在过渡期发生难以搭乘飞机的情况，可以延长过渡期期限的内容。其宗旨是，像大韩航空2019年发布的Skypass改编案一样，如果发生不利于消费者的变更，就要充分保障乘客的里程使用机会。另外，修改条款中还包含了在变更合同内容时，不仅要通过网站通知，还要通过电子邮件或短信等向个人进行告知的义务条款。此外，如果因系统错误、不正当的方法等导致里程积累出现错误，航空公司将不得随意更正，而是应通知顾客。