韩美首脑发布《华盛顿宣言》 建立核咨商小组

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韩国国际广播电台报道：当地时间26日，韩国总统尹锡悦同美国总统拜登在美国华盛顿举行首脑会谈，就新型对北延伸威慑措施达成了协议。双方发布了《华盛顿宣言》，主要内容为建立“核咨商小组”（NCG），以加强对北延伸威慑力、提高美国核保护伞的实效性。两国首脑在首脑会谈后举行联合媒体见面会，尹锡悦在见面会上表示，两国决心大幅加强延伸威慑力。尹锡悦表示，北韩的核导威胁当前，这一决定旨在通过压倒性的力量优势来实现真正的和平，而不是依靠对方善意的“虚假和平”。尹锡悦表示，《华盛顿宣言》体现了两国的这一决心，两国商定在北韩进行核打击时即刻展开首脑磋商，并承诺使用包括美国核武在内的同盟所有战力，予以迅速、压倒性、决定性的应对。尹锡悦表示，具体内容包括建立核咨商小组，通过该机制分享关于核及战略武器的运营计划，就共同规划和执行结合韩国尖端传统战力和美国核战力的联合作战进行定期磋商。另外，为应对核危机，两国将进一步加强图形模拟训练，美国战略武器将定期、持续地在韩半岛部署。《华盛顿宣言》提出以韩半岛的完全无核化为共同目标，并明确指出遵守《核不扩散条约》。关于经济领域，尹锡悦表示，两国商定保持紧密磋商和协调，确保美国的《通胀削减法案》和《芯片与科学法案》能够进一步加强两国在尖端技术领域的供应链合作。尹锡悦表示，双方商定建立韩美国家安全委员会层面的“下一代新兴、关键技术对话”，促进半导体、电池、生物、量子等尖端技术的共同研发和专业人才交流。尹锡悦还表示，双方另行签署了加强两国在量子科技领域合作的联合声明，同时着手讨论将《韩美共同防御条约》适用到互联网、太空空间，将韩美同盟扩大至互联网和太空领域。另外，尹锡悦表示，两国发起了“韩美青年特别交流倡议”，对下一代之间的交流提供援助，两国计划总共投资6000万美元，扶助两国各2023名理工、人文、社会领域青年人才的交流。尹锡悦表示，两国商定在印太战略的执行过程中展开更加紧密的合作，不断深化旨在解决全球性挑战的合作，两国将继续加强合作，同国际社会一道援助乌克兰。尹锡悦指出，两国重申，类似俄罗斯侵略乌克兰的造成无辜人员伤亡的武力使用在任何情况下都无法正当化，将继续展开合作，同国际社会一道援助乌克兰。尹锡悦表示，拜登总统尤其支持韩国政府为韩日关系正常化采取的措施，两国首脑决定继续加强韩美日三国合作。此外，两国首脑就在应对气候变化、国际开发合作、能源、粮食安全等主要全球事务上发挥主导性作用的方案进行了磋商。尹锡悦就双方是否在会谈上讨论了美国监听疑云的提问表示，韩美保持沟通、分享必要的情报，目前美国正在进行调查，对于两国关系之间存在复杂变数的问题，将等待美国的调查结果、进行充分的沟通。