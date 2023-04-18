韩政府官员批评《环球时报》内容“低俗、无礼”

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韩国国际广播电台报道：中国官方媒体在报道中称，尹锡悦总统近期在接受《华盛顿邮报》采访时所说的内容是“韩国政府为讨好美国，向日本低头”。对此，韩国政府26日批评说，这一主张暴露了对国际局势的无知，低俗且无礼。外交部官员当天批评中国《环球时报》的社评说，中国所谓官方媒体的无礼和傲慢已经越线，相关报道内容与实际情况完全不符。这名官员指出，这种报道阻碍、损害了本应基于互相尊重和互惠精神发展的韩中关系。《环球时报》就尹锡悦在采访中所说的“不能要求日本必须为100年前的历史问题下跪”称，该言论“伤害了曾遭受日本侵略的亚洲国家”，“如此赤裸裸地无视韩国和其他亚洲人民的感情，必将受到激烈的反抗”。《环球时报》还援引中国国际问题研究院研究员的话报道称，尹锡悦总统的言论从自身的保守政治理念出发，盲目地顾及美国和日本。对此，外交部官员表示，众所周知，目前包括韩国在内的印太地区民主国家追求基于自由、开放规范的国际秩序，而不是威权主义式的专横。希望该媒体能够深刻自省，包括我国在内的国际社会各国关注印太地区、采取相关政策和措施的背景及原因何在。这名官员强调，恶意歪曲事实，全然不理解国际局势的部分中国官方媒体和所谓专家的毫无根据的主张对中国的国家利益也毫无帮助。政府对中国特定媒体而非中国政府官员的言论表明立场实属罕见。中国近期不断对韩国首脑提出谴责，中国外交部发言人汪文斌此前就尹锡悦反对改变台海现状的发言称“不容他人置喙”。政府认为，这种情况难以容忍。4月20日，外交部批评汪文斌的言论令人难以启齿，是令人怀疑中国国格的严重外交失礼。