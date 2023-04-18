美媒：韩国以放弃核武为代价换取在核武使用磋商中的更大发言权

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韩国国际广播电台报道：美国主要媒体就韩美首脑会谈的成果报道指出，韩国以放弃自主开发核武为代价，换取在美国的核武使用决策过程中扮演更大的角色。《华尔街日报》在韩美首脑会谈后刊登了题为《美韩承诺就潜在的核武使用展开合作》的报道。报道援引美国政府官员的话说，在关于美国就北韩攻击行为使用核武的可能性的磋商中，美国给予了韩国政府“更大的发言权”。报道指出，通过《华盛顿宣言》，韩国政府以再次阐明不自主开发核武为代价，获得了在关于美国使用核武保护韩国的谈判中长期以来所追求的地位。美国总统国家安全事务助理沙利文在接受《华尔街日报》的采访时表示，《华盛顿宣言》的基本宗旨是提出一系列加强、提高美国对韩国的延伸威慑承诺的具体方法。该协议正式承诺，美国将就核武使用的可能性全力与韩国进行磋商。报道指出，具体方案可能包括，韩国的常规兵力在争端发生时负责支援美国核武部队，实施韩国军机护航可搭载核武器的美国轰炸机的扩大演习等。北约也在实施类似的项目。不过《华尔街日报》指出，执行核作战、设定目标的权限仍为美国所有。新建立的核咨商小组的主要任务是在北韩核威胁和各类情况下展开韩美联合应对，而不设定具体目标。对此，美国国务院负责核不扩散和裁军事务的前特别助理罗伯特·艾因霍恩认为，这对于加强威慑力和韩美同盟而言是重要的一步。不过曾担任美国国务院北韩事务官员的北韩问题专家乔艾尔·威特认为，虽然这是正确的方向，但是在掌握核按钮之前，韩国政府和军队的官员是不会满足的。《纽约时报》当天也报道指出，韩国不追求自主研发核武，作为回报，美国有史以来首次向韩国赋予了在与北韩发生争端时核武使用战略计划中的“关键角色”。报道强调，两国达成的《华盛顿宣言》以北约国家的核争端应对计划为蓝本，不过部署核武的决定权完全在于美国总统。《纽约时报》认为，当天的协议旨在安抚韩国民众。当前韩国社会的拥核呼声比任何时候都高，美国也认为有必要安抚韩国。《华盛顿时报》评价说，拜登着手采取多项措施，以公开应对北韩日渐升级的核威胁，借此重申美国对韩国的安全承诺。报道援引匿名政府官员的话报道说，将通过美国战略资产的定期部署，包括20世纪80年代初以来再未有过的核弹道潜艇访韩等，使威慑力更加显著。据报道，拜登政府将在今后数月内将最多可搭载20枚弹道导弹的俄亥俄级潜水艇临时部署到韩半岛。