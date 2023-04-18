韩核安全机构：将在福岛核污水排海前公布自主评估结果

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韩国国际广播电台报道：韩国政府决定在日本福岛核污水排海前公布对日方核污水的自主评估结果。原子力安全委员会（以下简称“委员会”）26日举办福岛核污水应对现状说明会，公布了自主评估计划。为应对日本核污水排海计划，政府组建了由国务调整室负责的工作组。委员会在工作组中负责海洋监测、科学技术研究，与韩国原子力安全技术院一同对日本核污水排海计划进行评估。委员会表示，正基于日方资料等，对其多核素处理系统的功能、排海设施、排海前测定核素的选择和分析方法、环境评估、海洋监测计划等进行评估，结果将在国际原子能机构的核污水排海计划最终评估报告公布后公开。日本提出的核污水排海前提条件为排放设备竣工、日本原子能规制委员会批准、国际原子能机构公布最终报告。国际原子能机构的最终报告将于6月底左右公布，预计日本将于7月左右实施排海计划。委员会方面表示，由于国际原子能机构禁止个别国家在该机构调查结果公开前发布自主分析结果，因此将尽快在报告公布后得出结论。委员会表示，若在自主评估过程中发现不足之处，将对日本监管机构的评估过程提出异议。不过是否基于评估结果对日本的排海计划提出质疑则由政府工作组决定。国际原子能机构将于5月公布第五和第六轮报告，随后将综合迄今为止的报告内容公布最终报告。韩国原子力安全技术院参与的污水分析工作结果已于4月14日提交。