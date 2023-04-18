韩苏丹撤侨计划在全球各国帮助下取得成功

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韩国国际广播电台报道：韩国撤离28名旅居苏丹侨民的“约定”（Promise）作战计划在全球各国的帮助下取得成功。阿联酋协助韩国侨民在陆地通行，沙特阿拉伯允许韩军运输机使用该国机场。韩国撤侨行动现场对策本部设置在仅有7名侨民、连大使馆都未开设的东非国家吉布提。不过由于美军在当地驻扎，韩军的“超级大力神”运输机得以着陆。当地还是从美国、日本等国家获得信息的据点。外交部海外同胞领事室长崔荣翰（音）表示，停留在吉布提期间，我们从美国等国家那里获得了各国所掌握的信息以及美军关于苏丹情况的情报。在从苏丹首都喀土穆到苏丹港超过1000公里的漫长旅途中，阿联酋与韩国侨民同行，并参与斡旋韩国与苏丹叛军关于保障韩国侨民安全的谈判。阿联酋还向韩方表示“将竭尽全力”，“韩国的国民就是我们的国民”。在地震发生后获得韩国援助的土耳其也主动提出协助韩国侨民撤离，沙特阿拉伯也欣然同意韩国使用吉达机场。台湾、菲律宾、印度等十余个国家帮助韩军运输机迅速通过当地领空，平时需要两周多的批准程序缩短至短短一天。空军方面表示，我们从韩国飞至泰国，又从泰国飞至印度，随后从印度前往苏丹，最后从苏丹移动到沙特阿拉伯。韩国侨民没有弃请求帮助的日本公民于不顾，28名苏丹侨民同数名日本公民一同撤离，日本政府对此表示感谢。