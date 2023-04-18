三星电子半导体部门第一季度亏损4.6万亿韩元

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韩国国际广播电台报道：今年第一季度三星电子半导体部门亏损将近4.6万亿韩元。此前，SK海力士出现了历史最高纪录的亏损，半导体企业业绩纷纷“大跳水”。数据显示，今年第一季度三星电子半导体部门出现4.58万亿韩元的亏损。公司总营业利润为6400亿韩元，较去年同期减少超过95%。这是2009年第一季度以来，三星电子单季度营业利润首次跌破一万亿韩元。三星电子的销售额也大幅下滑。第一季度总销售额为63.7万亿韩元，较去年减少18%。净利润为1.57万亿韩元，同比大跌86%。其中，半导体部门的销售额约为13.7万亿韩元，仅为去年同期的一半。移动和家电部门的销售额为46.22万亿韩元，营业利润为4.21万亿韩元。移动部门的销售额和利润率在盖乐世S23系列销售走俏的推动下有所反弹，但家电部门则因需求下滑和成本压力陷入低迷。三星电子方面表示，全球经济衰退引起的消费心理萎缩导致库存增加、价格下滑，业绩表现不佳。同期，三星电子研发费为6.58万亿韩元，继上季度之后再创新高。设备投资为10.7万亿韩元，同比增长36%，为历年第一季度最高纪录。三星电子表示，目前正下调芯片产量，库存有望从第二季度起减少。