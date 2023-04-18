韩2月实际工资增0.7% 时隔十个月反弹

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韩国国际广播电台报道：韩国实际工资时隔十个月小幅反弹。雇佣劳动部27日公布的企业劳动力调查结果显示，以今年2月为准，长期雇员在一人及以上的企业的劳动者人均月薪为390.1万韩元，较去年同期（369.5万韩元）增长20.6万韩元（+5.6%）。同期，实际工资从350.9万韩元上升至353.4万韩元，涨幅为0.7%，结束了自去年4月至今年1月连续十个月的跌势。劳动部官员表示，这主要受到了物价涨幅收窄、特别津贴增加的影响。按照劳动者类型来看，长期雇员的平均月薪从去年2月的390.4万韩元涨至今年2月的414.2万韩元，涨幅为6.1%；临时雇员的平均月薪从161.9万韩元涨至165.1万韩元，涨幅为1.9%。按照企业规模划分，300人以下企业的平均月薪上涨9.6万韩元（+2.9%），300人及以上企业上涨69.3万韩元（+12.2%）。国内企业雇员数自2021年4月以来持续增加。以3月最后一个营业日为准，雇员数为一人及以上的国内企业总计有1914万名员工，较去年同期（1870.9万名）增长43万人（+2.3%）。其中，长期雇员为1596.3万人，较去年同期增长25.7万人，增幅1.6%；临时雇员为208万人，同比增长17.6万人，增幅9.3%。